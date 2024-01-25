Опрос жителей Усть-Кутского района стартовал на сайте мастер-плана территории

Принять участие в опросе «Каким вы видите развитие Усть-Кутского района?» могут все жители территории. Сайт мастер-плана создан для сбора мнений и идей жителей, анонса мероприятий, информирования о ходе проекта.

Также на сайте доступна информация о мастер-плане, команде проекта, есть возможность задать свой вопрос разработчикам.

Инициатором создания мастер-плана для территории стала Иркутская нефтяная компания (ИНК), разработчиком документа выступает Восточный центр государственного планирования (Востокгосплан). Основными этапами работ станут проведение анализа данных всех сфер района – транспорта, жилищно-коммунальных условий, образования, демографии, социально-экономического развития, экологии и туризма. На основе этих данных Востокгосплан разработает концепции перспективного, социально-экономического и пространственного развития территории.

Мастер-план, рассчитанный до 2035 г., планируется разработать во второй половине 2024 г.