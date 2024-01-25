Названы три самые дорогие улицы Москвы по ценам на недвижимость

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир и апартаментов на вторичном рынке Москвы с ценой за 1 кв. м. выше 1 млн рублей.

В августе 2023 года на вторичном рынке недвижимости Москвы на продажу выставлено 2523 квартиры и апартамента с ценой квадратного метра дороже 1 млн рублей. Доля такого предложения относительно общего числа предложений на вторичном рынке столицы составляет всего 5.15%.

С января по август 2023 года объем предложения квартир и апартаментов на вторичном рынке Москвы с ценой квадратного метра дороже 1 млн рублей вырос на 31,33% или на 602 объекта. В начале года в этой ценовой категории было представлено 1921 объект.

В августе 2023 года улицей Москвы с самым большим количеством квартир и апартаментов выставленных на продажу с ценой за 1 кв. м. выше 1 млн рублей стала улица Усачёва. В этой локации объём предложения составляет 212 квартир. С начала года объем предложения увеличился на 46 объектов.

Второй улицей Москвы по количеству дорогих квартир, выставленных на продажу, стала улица Ефремова. Здесь количество квартир с ценой квадратного метра дороже 1 млн рублей составляет 138 единиц. С начала года объём предложения сократился на 2 единицы.

Третью строчку по количеству квартир с ценой квадратного метра дороже 1 млн рублей стала Мосфильмовская улица. В августе 2023 года в этой части столицы продаётся 96 объектов.

При этом, по данным экспертов Skolkovo Realty, Мосфильмовская улица стала лидером по приросту количества квартир с такой ценой за 1 кв. м. с начала года. Объём предложения подобных объектов вырос с января по август на 55 единиц или 134%.