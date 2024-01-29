«Банкротство – это не юридический фастфуд»

Финансовый управляющий Игорь Льгов – о тонкостях процедуры и качестве услуг

Количество банкротств среди физлиц, в том числе ИП, растет со скоростью 30-40% в год. И если раньше имели место переживания: «Я заслуженный учитель, как же я буду людям в глаза смотреть?!», то сейчас людей интересуют необходимые документы и цена процедуры, говорит финансовый управляющий Игорь Льгов. Эксперт рассказал Газете Дело о том, кто относится к группам риска и как пройти процедуру банкротства с минимальными последствиями.

Не до «моральных терзаний»

Игорь, в конце прошлого года в Закон о банкротстве физлиц были приняты поправки – их долго ждали и обсуждали. По факту же, насколько серьезны изменения, как они упростили процедуру?

– Не могу сказать, что изменения глобальны. Увеличилась максимальная сумма долга, с которой можно претендовать на упрощенную процедуру банкротства через МФЦ: прежде она составляла от 50 до 500 тысяч рублей теперь – от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Но на самом деле это не принципиально – в моей практике из 263 завершенных дел только в двух случаях клиенты смогли пройти через упрощенный порядок.

Почему?

– Помимо «правильной» суммы, необходимо еще, чтобы у должника не было никакого имущества, которое можно взыскать в счет погашения долга, а в идеале еще и никаких доходов – так, чтобы за семь лет ему не удалось даже частично погасить долг (для пенсионеров этот срок сокращен до года). То есть ни машины, ни квартиры, ни земельных участков, ни зарплаты. Ну или чтобы пристав закрыл исполнительное дело из-за невозможности взыскать долг. Но, как правило, даже у пенсионеров есть что-то помимо пенсии. Именно поэтому упрощенный порядок в реальности практически не работает.

Но еще недавно банкротство считалось чем-то вроде клейма на репутации. Моральный фактор перестал быть сдерживающим?

– Смотрите, в первый год мы завершили 10 дел. По итогам пяти лет – 70 дел. Потом наступил 2022-й год – и мы завершили 71 дело, то есть столько, сколько за предыдущие пять вместе взятые. А в прошлом году – уже 110. Количество банкротств в стране растет, как минимум, на 30-40% ежегодно. В перспективе эта тенденция сохранится – по статистике, по кредитам имеют просрочки до 21 миллиона россиян. И если раньше действительно имели место переживания: «Я заслуженный учитель, как же я буду людям в глаза смотреть?!», то сейчас людей интересует цена, есть ли рассрочка и какие нужны документы. Если у тебя ежемесячный платеж по кредитам 80 тысяч, а зарплата 50 – не до моральных терзаний.

При этом в 95% случаев с физлицами люди сами подают заявления о своем банкротстве, и только в 5% это делают банки – как правило, речь в таких случаях идет об ипотечных кредитах с ликвидным залогом. Потому что только в этом случае банк сможет вернуть хотя бы 80% долга. Если залога нет, кредиторам удается взыскать в среднем лишь 3%. Естественно, им это невыгодно – это на руку только банкроту.

Игорь Льгов, финансовый управляющий.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU, Газеты Дело

Между ценой и качеством

Если растет число банкротств, то логично предположить, что и число специалистов, занимающихся этой темой, тоже увеличивается?

– До 2020 года в Иркутске было 170-180 компаний, которые занимались банкротствами физлиц. Сейчас 2ГИС выдает порядка 300 компаний. Конкуренция усилилась. После ковида на наш региональный рынок пришли федеральные игроки, которые ведут тысячи дел, завлекают рекламой и сравнительно невысокой ценой. Но надо понимать, что индивидуального подхода там не будет – у их сотрудников просто нет на это времени. С ними можно работать, если дело предельно простое – есть долг, нет никакого особого имущества, кроме единственного жилья, и доход небольшой. В этом случае можно сэкономить на стоимости процедуры. Но, если есть хотя бы небольшой нюанс, – велик шанс навредить самому себе.

Игорь Льгов, финансовый управляющий.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU, Газеты Дело

Ко мне обращалась за консультацией клиентка такого федерального бюро: у нее хорошая зарплата, жилье и земельный участок стоимостью несколько миллионов рублей, на котором есть незарегистрированные строения. И вот теперь она потеряет эту землю за бесценок: поскольку строения не зарегистрированы, федеральный финансовый управляющий выставляет его на продажу. Юристы федеральной компании не помогли защитить землю и строения. Они вообще в другом регионе живут. Вникать, думать, как лучше распорядиться активами, им недосуг – они просто реализуют стандартную схему. Виноваты юристы, а не финансовый управляющий. Эта женщина заплатила полмиллиона, но не получила того качества, на которое могла бы рассчитывать. Ей нужен был, образно говоря, ресторан высокой кухни, а предложили юридический «Макдональдс». И, к сожалению, пришла ко мне она уже на той стадии процесса, когда ничего нельзя было сделать.

В таком случае, если банкротство неизбежно, каким должен быть первый шаг?

– Обратиться за консультацией к финансовому управляющему. Именно к управляющему – не юристу. Это две огромные разницы. И выяснить, какие варианты вероятны в вашем случае. Возможно, банкротство вообще не нужно – скажем, если сумма долга равна стоимости самой процедуры. Или есть активы, которые можно продать и погасить долг. А дальше – действовать в зависимости от того, что вам скажут на консультации. Если вердикт не понравится – пойти к другому финансовому управляющему. В идеале стоит собрать три мнения, как с медицинским диагнозом. И выбрать наиболее приемлемое решение.

От игроманов до предпринимателей

Каков сегодня «портрет» типичного банкрота?

– Портрета как такового нет: банкротству все возрасты и уровни благосостояния покорны. Но есть характерные типажи.

Прежде всего – предприниматели. Это люди в категории риска, они зависят от конъюнктуры рынка. С этой категорией мы до сих пор «разгребаем» последствия COVID-19. Представьте: он – шоумен, ведущий праздников и свадеб, она – гид. В 2020 году из-за пандемических ограничений враз остались без работы. Подушки безопасности нет (мои клиенты, как правило, ее не имеют вовсе). Месяц-два продержались – пошли просрочки по кредитам…

Декретницы. Женщина взяла кредит, потом родила ребенка, села дома, до трех лет никакого внятного дохода она, как правило, не имеет. Плюс это зачастую осложняется разводом. Будем откровенны, это одна из причин банкротства – когда один их супругов оставляет другого с долгами и без средств.

Пенсионеры. Тоже нередкая история. Он, она или оба вместе вышли на пенсию, доходы резко упали, обслуживать взятые ранее кредиты уже не могут.

Игроманы. В 1980-1990 годы женщины жаловались, что мужья пьют. Сегодня у нас половина населения за рулем, пить некогда, но зависимость нашла выход в тотализаторах, онлайн-казино и даже на биржах – есть особая категория инвесторов, которые делают ставки импульсивно, не могут остановиться и при колебаниях рынка тут же уходят в глубокий минус.

Жертвы мошенников. Сравнительно новая, но уже довольно массовая категория клиентов финансовых управляющих. Мошенничеств, когда людей по телефону уговаривают «перевести деньги в надежное место», заплатить за родственника, который «попал в ДТП, сбил человека», в последние год-два стало очень много. Это не только пенсионеры – среди них встречаются люди всех возрастов, с высшим образованием, с учеными степенями, с хорошими должностями. Буквально на каждого находится нужный скрипт. Не только свои снимают, но и кредиты берут! А потом приходят в себя, понимают, что остались без денег, и обращаются в полицию.

Жертвы финансовых пирамид. Помните, были «Финико», «Бэствэй»? Их клиентов мне тоже приходилось банкротить. Но, в отличие от жертв мошенников, мы рекомендуем таким людям не афишировать, каким именно способом они потеряли деньги. С точки зрения суда, участие в подобных предприятиях может быть расценено как заведомо недобросовестное поведение, что может серьезно осложнить процедуру банкротства.

Майнеры. Должники, пострадавшие от майнинга, – те, кто вложился в оборудование, а его украли или оно сгорело до того, как окупилось, или те, кто купил пару-тройку «машинок», чтобы за счет майнинга закрывать ипотеку, но либо биткойн упал, либо оборудование сломалось – и платить взносы по кредиту оказалось нечем.

Игорь Льгов, финансовый управляющий.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU, Газеты Дело

Статус банкрота приносит не только избавление от долгов, но и довольно серьезные ограничения. Какие?

– Не такие и страшные. Три года нельзя быть учредителем и директором юрлица, но большинство банкротов никогда не были ими и не собирались становиться. А вот быть ИП, самозанятым можно. Пять лет надо предупреждать банки и физлиц, у которых собираешься брать займ, что признан банкротом. Но банки и так узнают и кредит не дадут.

Недавно я выяснил, что банкротам пять лет не выдают ипотеку. Формально в законах это не прописано, однако кредитные организации находят повод, чтобы отказать. Но основной минус все же заключается в потере имущества, причем, даже если оно совместно нажитое в браке, то доли мужа или жены тоже отправляются в конкурсную массу, даже если супруг никакого отношения к долгам второй половинки не имеет. Это, кстати, аргумент в пользу брачного договора, причем заключенного «на берегу», а не потом, когда петух клюнет.

Елена Демидова

Как правильно выбрать финансового управляющего?

Три совета от Игоря Льгова

1. Лучше всего, если он будет местным. Не секрет, что в Иркутской области – одна практика, где-нибудь в Казани – другая. В Иркутске, например, не требуют выписку из Бюро кредитных историй, а в Краснодаре она понадобится. В Иркутске не нужно вносить деньги на расходы, в Чите это обязательно. Все это в конечном итоге влияет на общую стоимость процедуры и ее сроки.

2. Убедитесь, что у управляющего есть результаты. На сайте ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве) в разделе «Реестры – арбитражные управляющие» можно ввести, например, мои имя и фамилию и проверить – действительно ли у меня 263 закрытых дела? Там же можно увидеть, с какого года работает управляющий. Если он новичок в этом деле, пять раз подумайте, стоит ли ему доверяться. Хотя и большой опыт не гарантия.

3. Обратите внимание на то, сколько дел в работе у специалиста прямо сейчас. Если их сотни, и тем более тысячи, лучше к нему не идти – попадете на конвейер, и говорить о выгодном именно для вас исходе дела не придется.