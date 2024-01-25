Строительство пешеходного моста началось в поселке Новоснежная Слюдянского района

Работы проведут по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое дано по итогам личного обращения граждан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Во время работ специалисты демонтируют старый мост, заменят русловые опоры, настил, так же поменяют освещение. Завершить работы планируется в октябре 2024 года.

Минстроем России утвержден проект планировки, получено разрешение на строительство моста и положительное заключение государственной экспертизы. В ближайшее время будет разработан сетевой график производства работ. Реализацию проекта возьму на свой особый контроль.

Пешеходный мост через реку Снежная связывает поселок Новоснежная в Иркутской области, где проживает около 600 жителей, с более крупным селом Выдрино Республики Бурятия. В нём расположены все социальные объекты, аптеки и магазины.