В Иркутской области ВРП по итогам 2023 года ожидается на уровне 2,2 трлн рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолием Серышев озвучил основные экономические показатели Приангарья. Игорь Кобзев отметил, что, несмотря на санкции, социально-экономическая ситуация в Приангарье остается стабильной.

Так, объем валового регионального продукта в 2023 году ожидается на уровне 2 трлн 231 млрд рублей (101,7 % в сопоставимых ценах), индекс промышленного производства оценивается на уровне 100,3 % в сравнении с 2022 годом.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Иркутской области по итогам 2023 года выросли на 8,2% до 278,4 млрд рублей.

В целом, отметил Игорь Кобзев, уровень жизни людей в Приангарье повышается. По данным Иркутскстата, за 9 месяцев 2023 года среднедушевой денежный доход населения увеличился на 14% до 37 235,5 рубля, а среднемесячная заработная плата за январь-октябрь 2023 года увеличилась на 14,5 %.