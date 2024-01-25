Герман Греф: искусственный интеллект будет развиваться вместе с человеком

В ходе лекции для участников «Школы 21» Президент, Председатель Правления Сбербанка подчеркнул, что технологии должны помогать каждому человеку и делать мир более человечным.

В преддверии Дня студента в московском кампусе «Школы 21» Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил с лекцией «Технологии и человек». Как отметил Герман Греф, сегодня драйверами изменений в мире становятся ряд ключевых технологических направлений: искусственный интеллект; производство чипов и новых материалов; энергетика и окружающая среда; квантовые технологии; биотехнологии и генная инженерия; высокоскоростные сети, сенсоры, блокчейн; космос, кибербезопасность; робототехника и беспилотный транспорт.

Главная из этих технологий, технология XXI века, — это искусственный интеллект, который несёт колоссальные возможности для развития всех отраслей экономики и науки. Так, сегодня нейросетевая модель Сбера GigaChat лидирует в части знаний о финансах, активно осваивает такие отрасли, как медицина и юриспруденция, умеет генерировать код, учится писать стихи и так далее. Генеративная нейросеть Kandinsky 3.0 уже умеет генерировать не только статичные изображения, но и видео. Есть глобальные прорывы и у других моделей, которые разрабатываются во всём мире.

И очень важно, что все вышеперечисленные технологии взаимосвязаны. Никакие технологии невозможны без микроэлектроники, а это сложнейшее производство, которое сейчас развивается и в России. Новый импульс к развитию получила робототехника — благодаря моделям-трансформерам, которые дают роботам автономность. Огромный объём данных, которые нужно передавать и обрабатывать в режиме реального времени, приводит к необходимости развития высокоскоростных сетей 6G. Быстро совершенствуется беспилотный транспорт. А поскольку доступ к технологиям искусственного интеллекта есть и у преступников, закономерным образом возникает необходимость в постоянном совершенствовании механизмов кибербезопасности.

Эти тектонические изменения, однако, не означают, что человек становится ненужным, отметил Герман Греф. Меняется его роль.

«Всё равно развивать все эти системы и ставить для них задачи должны инженеры. Да, рутинная работа уйдёт, но способность понимать, как работает система, способность продолжать обучать её, способность творить с помощью искусственного интеллекта останется. Не будет такого, что искусственный интеллект вместо человека. Скорее всего, это будет ситуация ″вместе″. И для этого рядом с искусственным интеллектом должен быть человек, который глубоко понимает, как это всё работает», — Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

По мнению Германа Грефа, ключевые задачи в сфере развития искусственного интеллекта сегодня — это его интерпретируемость и надёжность. Без их решения невозможно внедрять технологию в промышленную эксплуатацию, ведь новая система не должна создавать дополнительных рисков. А следующим этапом станет развитие сильного искусственного интеллекта — эта проблема может быть решена уже в текущем десятилетии.

Все эти задачи очень интересны и требуют глубоких знаний в области фундаментальных наук, подчеркнул Герман Греф, обращаясь к студентам «Школы 21». И лучшая гарантия успешного профессионального будущего — оставаться релевантным происходящему и понимать, как всё это работает.

«В конце прошлого года Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нашу стратегию, которая основана на человекоцентричности. Мы должны за три года не стать человекоцентричной компанией, потому что это очень амбициозная задача, но вплотную подойти к реализации этой задачи, когда мы будем понимать, знать нужды каждого нашего клиента и становиться его помощником, чтобы у каждого человека в кармане был собственный помощник: финансовый, брокер, управляющий его активами, портативный коуч, портативный врач и так далее. Как бы ни были развиты технологии, нам предстоит осмыслить ещё, как нам жить в мире технологий. Но никогда не надо забывать о том, что мы люди, и самое главное — оставаться людьми. И человекоцентричность — как раз про людей, про то, что каждый из нас остаётся человеком. Мы будем жить в мире людей, и мы должны его делать всё более и более человечным по отношению к самим себе, то есть к людям», — Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.