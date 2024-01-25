Руководство стройфирмы в Иркутской области улучили в неуплате 20 млн рублей налогов

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму более 20 млн рублей, рассказали в СУ СКР по региону.

По версии следствия, директор и главный инженер организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, внесли в бухгалтерскую и иную документацию за разные периоды 2017 и 2018 годов фиктивные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными им фирмами.

В результате они уклонились от уплаты налога на крупную сумму. В настоящее время наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 20,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.