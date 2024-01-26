Жители Иркутской области за два дня отдали мошенникам 16 млн рублей

Телефонные злоумышленники похитили у жителей Иркутской области за два дня более 16 миллионов рублей – жертвами бандитов стали сразу несколько человек, рассказали в региональной полиции.

В частности, на уловки аферистов попалась инженер-технолог одного из Ангарска. Известно, что в Интернете оставила заявку для торговли на бирже. После того, как с женщиной связались, она внесла депозит в 15 тысяч рублей, а позже стала повышать ставку.

Виртуальный баланс ангарчанки рос на протяжении двух месяцев, однако вывести полученную прибыль не удалось. Со временем аферисты перестали выходить на связь. Суммарно женщина отправила на разные счета 7 миллионов 314 тысяч рублей, большая часть из которых была взята в кредит.

В аналогичную ловушку заманили и слесаря из города Черемхово, который тоже занялся инвестициями. За две недели он перечислил по поручению лжеброкеров 1 миллион 440 тысяч рублей.

В настоящий момент полицейские проводят проверочные мероприятия.