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Иркутская область потратит 19 млн рублей на создание приютов для животных

Служба ветеринарии Иркутской области с 25 января начала прием документов на конкурс по предоставлению грантов на создание приютов для животных, рассказали в региональном правительстве.

В конкурсе могут принять участие социально ориентированные некоммерческие организации. Всего на оказание государственной поддержки НКО на создание приютов для животных в 2024 году предусмотрено 19 млн рублей. Максимальный размер гранта – не более 3,8 млн рублей.

Деньги могут быть потрачены на покупку модульных зданий, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов.

Документы принимаются до 26 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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