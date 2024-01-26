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Губернатор прокатился на коньках вместе со студентами в Иркутской области

Глава Приангарья Игорь Кобзев вместе со студентами покатался на коньках возле Дома молодежи, пообщался с будущими выпускниками образовательных учреждений в честь Дня российского студенчества, рассказали в региональном правительстве.

«Для Иркутской области стало хорошей традицией праздновать Татьянин день в спортивном формате. Уже пять лет в Иркутске мы собираемся большой студенческой семьей на катке. Мы активно поддерживаем молодежь области в ее начинаниях, стремимся к тому, чтобы лучшие выпускники вузов оставались в Приангарье и работали на благо региона», – отметил Игорь Кобзев.

Кроме того, в рамках мероприятия его участники могли сфотографироваться у специальной фотозоны в виде ледовой фигуры, посетить фудкорт, площадки с интерактивами. Также были разыграны две путевки на посещение международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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