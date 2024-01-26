Ежедневную уборку проводят в общественных пространствах Иркутска

Под контролем МКУ «Городская среда» подрядные организации устраняют наледь на дорожках и лестницах, очищают от снега скамейки, убирают мусор, подметают и посыпают песком и щебнем пешеходные зоны. Сегодня началась очистка памятников и малых архитектурных форм. Об этом рассказали в мэрии.

– Для уборки общественных пространств подрядные организации каждый день задействуют более 120 человек и 13 единиц техники. За эту неделю очистили от снега и наледи территории на площадях Академгородка, Ленина, скверах Кирова, Немецком, Пограничников, Космонавтов, Героям-медикам, «Россия», «Мир», Лебединского, возле 130-го квартала, Вечного огня, цирка и драматического театра, в Лисихинском парке, на островах Юность и Конный, в Каштаковской роще, у памятников Горькому, Ножикову, Жукову, Челнокову, на Иерусалимской горе, в Парке инициативной молодежи, Грибоедовской роще, пади Грязнуха, – сообщила и.о. директора МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.

Также приведены в порядок аллеи, лестницы и детские площадки на улицах Узловая, Чкалова, Полины Осипенко, Гершевича, Канадзавы, Баумана, Петрова, Шевцова, Сухэ-Батора, Российская, Байкальская, Станиславского, бульварах Гагарина, Рябикова и Постышева.

В том числе ежедневно ведется уборка общественных пространств, благоустроенных в разные годы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Он является частью нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе главы государства.

Среди таких территорий – парки Комсомольский и «Патриот», Падь Долгая, скверы в микрорайонах Топкинский и Приморский. Все они переданы на содержание МКУ «Городская среда». Всего на контроле у учреждения находятся 132 общественных пространства.