Внедрение «генетического лифта» может повысить продуктивность молочной отрасли почти в 1,5 раза

Российские производители молока наращивают темпы: так, по предварительным подсчётам, в 2023 году было получено порядка 33,5 млн тонн, что на полмиллиона тонн выше показателя 2022 года. Мощным стимулом дальнейшего развития отрасли, по мнению руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олега Князькова, может стать ускоренное внедрение геномной селекции и эмбриотрансфера. Эти технологии позволят повысить продуктивность почти на 50% за 10 лет за счёт ускорения селекции в 6 раз – до 14,6 тыс. кг в год с одной коровы, заявил эксперт на Первом форуме лидеров молочной индустрии в Москве.

Производство и потребление молока в России растут, что выступает положительным трендом для отрасли, подчеркнул эксперт. Олег Князьков отметил, что эти тенденции нужно поддерживать в интересах здоровья населения, продовольственной безопасности и развития агробизнеса, а к драйверам он отнёс три фактора.

Во-первых, это реализация запланированных на 2023-2030 гг. 405 инвестиционных проектов в отрасли на общую сумму около 0,5 трлн рублей. Они рассчитаны на 420 тыс. скотомест и способны обеспечить ещё примерно 1,6 млн тонн молока в год.

Во-вторых, Олег Князьков высказал мнение о целесообразности расширения до федерального уровня программы «Школьное молоко». Её суть в том, что на протяжении 170 дней школьники получают по 200 мл молока. Эту программу уже используют Белгородская, Ярославская, Ленинградская области и Республика Башкортостан. Данная программа не только будет стимулировать дополнительный объём потребления и рост инвестиционной повестки в отрасли, но и будет отвечать национальным проектам здоровья, так как приблизит нормы потребления молока к рекомендованным для наших школьников. Общий потенциал программы в федеральном масштабе – 71 млрд рублей в год, что даст примерно 0,5 млн тонн молока в год, но самое главное – это укрепление здоровья населения, подчеркнул эксперт.

В-третьих, развитию молочной отрасли сильно поможет внедрение прогрессивных научных методов повышения продуктивности коров. Речь идёт о геномной селекции по выявлению наиболее здоровых и продуктивных животных и ускоренное размножение особей с нужными характеристиками при помощи эмбриотрансфера.

«Геномная селекция и эмбриотрансфер дополняют друг друга, их комбинацию можно назвать «генетическим лифтом» по эффекту на отрасль. По нашим подсчётам, он позволит повысить продуктивность почти на 50% за 10 лет за счёт ускорения селекции в 6 раз – до 14,6 тыс. кг в год с одной коровы. технология, по сути, позволит создавать клоны лучшего поголовья и организовать единую информационную систему племенного стада. Для производителей это означает рост валовой прибыли на 32% по сравнению с обычными методами селекции. Реализация инноваций потребует 750 тыс. животных, создания как минимум по одному центру геномной селекции в каждом федеральном округе, выращивания эмбрионов и подготовки кадров: генетиков-селекционеров, осементоров-эмбриологов, специалистов по микроклимату, зоониженеров-ортопедов. Таков маршрут интенсивного развития молочной отрасли», – прокомментировал Олег Князьков.

Российский бизнес уже активно внедряет соответствующие технологические решения, при этом уже есть и отечественные разработки.

По оценке отраслевых игроков, существует потребность производителей в мерах государственной поддержки, компенсирующих производство и внедрение эмбрионов и затрат на покупку оборудования и подготовку кадров для генетических программ.

По словам спикера, от доступа к инновациям выиграют как крупные холдинги, так и малые хозяйства, которые не имеют возможности строить собственные генетические лаборатории.