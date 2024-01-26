Жители Иркутской области активно интересовались покупками в интернете в январе

Жители Приангарья стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оживленным спросом в регионе стали пользоваться ресурсы, где можно купить корейскую косметику и товары для дома.

Сразу после окончания новогодних каникул жители региона начали активно расходовать трафик на онлайн-покупки. Пользователи чаще всего ищут товары на электронных площадках в будние дни. При этом трафик на первой рабочей неделе нового года на 14% превысил среднесуточные показатели текущего месяца. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Среди российских маркетплейсов взрывную популярность в регионе показал Мегамаркет, также вырос интерес жителей к покупкам на таких ресурсах как KazanExpress и Wildberries. Стоит отметить, что онлайн-шопинг идет активнее на мультибрендовых площадках, чем на сайтах отдельных магазинов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазинам Lamoda вырос на 82%, а Ozon – на 76%.

Рост трафика на покупки в интернете показывает, что после Нового года пользователи в Иркутской области не планируют экономить. В регионе остается популярной продукция азиатского производства: косметика, товары для дома, одежда. Трафик на ряд ресурсов с корейской бьюти-продукцией в январе вырос более чем в три раза.

Многие жители Приангарья предпочитают совершать покупки в интернете с помощью смартфона, например, по дороге на работу или домой. С мобильного устройства удобно знакомится с новинками, отслеживать распродажи на любимых площадках и быстро оплачивать покупки. Вместе с тем на популярность онлайн-шоппинга в регионе влияет развитие сети оператора и модернизация телеком-оборудования в населенных пунктах Иркутской области.