Более двух тысяч жалоб на майнеров направили иркутяне энергетикам в 2023 году

За 2023 год сотрудники «Иркутскэнергосбыта» зарегистрировали 2 228 сообщений от жителей региона. Сигналы о помощи поступают через контакт-центр, на электронную почту, в социальные сети. Люди жалуются на шум и вибрацию – это первые явные признаки неприятного соседства с «серыми» майнерами.

Энергетики фиксируют все жалобы от жителей и проводят комплексное обследование: выезжают на места, замеряют напряжение, осматривают оборудование. В некоторых случаях привлекают также специалистов правоохранительных органов, Роспотребнадзора, МЧС, управляющих компаний и других служб.

Помимо сильного шума, который нарушает спокойствие жителей в дневное и ночное время, собственники данных квартир отключают у себя полностью отопление в зимнее время, открывают окна и балконы, вследствие чего в соседних квартирах полы становятся ледяными, а в стенах накапливается конденсат. Просьбу отключить оборудование собственники игнорируют.

Тревожные сигналы из Усть-Илимска: «У нас в подъезде на балконе стоит майнинг ферма, шум круглые сутки, окна невозможно открыть, просим принять меры».

Обращения поступают в основном от жителей Иркутска и ближайших населенных пунктов Иркутского района, а также из Ангарска и Шелехова.

«В нашем доме, по-моему, подключена майнинговая станция, гудит целый день стены дрожат, не уснуть. Можете приехать проверить. Я живу на 2 этаже не могу понять откуда гул стоит с верху или у соседа через стенку. Невозможно находиться дома у меня ребенок сидит в наушниках, чтобы не слышать этот гул», – сообщила иркутянка.

Большинство жалоб связаны с шумом и гулом, которые характерны при работе техники для майнинга.

Такое сообщение пришло из села Введенщина: «Сосед совсем обнаглел шум машинок мешает спать. Сразу возле дороги гараж, проходя мимо вы убедитесь. Сами здесь не живут, но каждый день приезжают, гараж находится под камерами и стоит на охране».

Вот что пишут из Братска: «В жилом доме невозможно спать, свет постоянно отключается. Под подозрением 2 квартиры. Как будет проверка прошу сообщить, мне нужны доказательства для заявления в полицию. И я бы показала есть подсобное помещение в доме, у жильцов туда доступа нет, там тоже может стоять майнинг».

В погоне за сверхприбылью, «серые» майнеры ставят технику в жилом секторе: дачных домиках, гаражах, квартирах, балконах. Бытовые электрические сети не рассчитаны на круглосуточную работу подобного оборудования. Оно дает постоянную к тому же очень высокую нагрузку, что в свою очередь создает угрозу стабильному и бесперебойному электроснабжению: приводит к скачкам напряжения и риску пожаров.

«На проспекте Маршала Жукова находится майнинг. Расположена на балконе уже очень долгое время. Постоянно стоит гул от машинок. Там живет пожилая женщина одна. Так как дом старый, переживаем за проводку», – рассказал иркутянин.

За год поступило 668 обращений по номеру Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777. Не менее активно пишут пользователи социальных сетей – подписчики аккаунта Свет38 в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм. Энергетики призывают жителей региона не быть равнодушными и сообщать о случаях или подозрениях на «серый» майнинг. Кроме вышеперечисленных способов связи, можно также написать на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru.