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ПСБ открыл центры по оптовой продаже наличной валюты

ПСБ открыл в крупных городах центры по оптовой продаже наличной иностранной валюты, где все желающие могут приобрести большие суммы без предварительного заказа.

В специализированных офисах ПСБ ряда городов Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов значительно увеличили доступный объем иностранной валюты в расчетных кассах, что позволяет проводить все валютообменные операции в максимально сжатые сроки.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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