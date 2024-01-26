ИНК примет участие в отраслевом Дне энергетики на ВДНХ

Иркутская нефтяная компания (ИНК) организует квиз, деловую игру, а также розыгрыш путевки на Иркутский завод полимеров в отраслевой День энергетики, который состоится 27 января 2024 г. на выставке-форуме «Россия» в Москве.

На стенде Иркутской области посетители выставки смогут проверить свои знания о нефте- и газодобыче в квизе «Скважина фактов», а также примерить роль руководителя компании в деловой игре «Совет директоров». Там же состоится розыгрыш путевки на Иркутский завод полимеров – победитель получит два билета в Усть-Кут с экскурсией на площадку предприятия. В павильоне № 36 «Музей кино» планируется показ фильма «Мегастройка Восточной Сибири: Иркутский завод полимеров».

Мероприятия ИНК станут частью обширной программы Дня энергетики в рамках отраслевых дней российской экономики. Запланированы обширная деловая, а также развлекательная и спортивная части программы. Экспозиция дня будет посвящена достижениям отрасли, перспективам ее развития, трансформации под влиянием современных трендов.

Для детей и подростков пройдут мастер-классы и тематические занятия по сборке автомобилей, строительству плотин, очистке воды, живописи, лекции и квесты, посвященные профессиям и компетенциям будущего, спортивные занятия. Гостей также ждут выступления и мастер-классы от известных фигуристов на катке выставки, концерты известных исполнителей.

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 г. Свои экспозиции на выставке представляют все регионы страны, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Посетителям выставки помогают свыше 5 тыс. волонтеров. Мероприятия выставки адресованы широкому кругу посетителей и доступны бесплатно.