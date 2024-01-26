Банки запускают приложения для ОС «Аврора»

Прототип уже разработали в ВТБ. «ДОМ.РФ» запустит утилиту во второй половине года. Возможность рассматривают в УБРиР и крымском РНКБ. Об этом пишут «Известия».

Банки запускают приложения на российской операционной системе (ОС) «Аврора». Такой сервис уже разработали в ВТБ, его тестирование продолжится до июня 2024-го, рассказали в пресс-службе финорганизации.

В «ДОМ.РФ» планируют запустить приложение для «Авроры» в III–IV квартале 2024-го. Там уже начали тестировать прототипы, рассказал ИТ-директор организации Антон Петухов. По его словам, сначала сервис будут использовать только сотрудники для корпоративных нужд компании.

В крымском РНКБ и УБРиР пока изучают необходимость разработки приложений для устройств на российской системе, сообщили в кредитных организациях.

Основное преимущество «Авроры» в том, что это санкционно-независимая операционная система, отметила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. Кроме того, она позволяет работать в изолированной среде заказчика.

Ранее фото и характеристики первого российского смартфона появились в сети. Их в своем Телеграм-канале опубликовал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«У меня большой инсайд. В СМИ уже была информация, что НТЦ ИТ РОСА готовит свой телефон с операционной системой «РОСА мобайл». У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон», – пишет Зыков.

Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет в 2023 году. Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 год.