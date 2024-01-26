Число розничных клиентов ВТБ в Иркутской области за год увеличилось на 10%

ВТБ по итогам прошлого года нарастил число активных розничных клиентов в Иркутской области на 10%. В целом по стране банк увеличил число пользователей на 2,3 млн человек. В качестве своего ежедневного финансового партнера сегодня выбирают 19,3 млн клиентов – четверть экономически активного населения России.

В 2023 году вкладчики использовали текущую экономическую ситуацию для размещения средств в срочные вклады, которые заняли 69% в портфеле средств частных лиц. Число клиентов, получающих заработную плату на карты банка по итогам 2023 года превысило 8 млн человек. Среди старшего поколения Группа ВТБ обслуживает более 3 млн пенсионеров. Число активных пользователей онлайн-банка по итогам 2023 года достигло почти 18 млн человек (увеличение с начала года – на 20%).

«Мы продолжаем работать со всеми социальными группами населения, развиваем решения, позволяющие получать сервисы как в офисе, так и дистанционно, работаем над упрощением взаимодействия с различными инстанциями для получения различных пособий и начислений, продолжаем анализировать потребности и предлагать новые инструменты для ежедневных финансовых операций. Рост в 10% по итогам года - это хороший результат, который мы продолжим укреплять в текущем году», – комментирует Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

В рамках новой стратегии к концу 2026 года ВТБ намерен увеличить активную клиентскую базу до 35 млн человек.