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Подержанные иномарки по-прежнему популярны у автолюбителей Приангарья

Эксперты Банка России проанализировали ситуацию на рынке непродовольственных товаров в декабре 2023 года и отметили, что цены на импортные подержанные автомобили в годовом выражении выросли больше, чем в ноябре.

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«Такую динамику цен можно объяснить двумя причинами. Во-первых, в декабре 2023 года в Иркутской области желающих приобрести импортные подержанные автомобили по-прежнему было много, но при этом выбор машин был ограничен. Во-вторых, в конце октября прошлого года изменились правила уплаты утилизационного сбора, что тоже сказалось на стоимости иномарок с пробегом. Именно поэтому годовой рост цен в декабре и оказался больше ноябрьского», – прокомментировал управляющий отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Вслед за ростом продаж легковых автомобилей вырос спрос и на автошины. Поэтому и производители, и поставщики переносили свои возросшие затраты, например, на логистику и оплату труда, в стоимость товара. В итоге по сравнению с ноябрем цены на автомобильные шины в годовом сопоставлении росли быстрее.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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