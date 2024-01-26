Умные счетчики российского производства обяжут устанавливать в новостройках

Обязательства возложат на девелоперов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты рабочей группы по стандартам умных домов.

Изменения планируется внести в постановление правительства РФ № 719.

Проект дорожной карты проходит согласование в заинтересованных органах власти, сообщил представитель Минцифры. По его словам, для обсуждения наиболее важных вопросов по проекту и создана соответствующая рабочая группа.

Ранее эксперты Циан заявили, что число сделок на «вторичке» сильнее зависит от демографии, чем от доходов. Топ-10 регионов по числу ДКП почти идентичен топ-10 по населению. «Перемещения» в топ-10 происходят редко. За последние 4 года лишь 1 субъект Федерации покинул этот список (Красноярский край) и лишь 1 в него попал (Самарская область).