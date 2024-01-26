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30% россиян не знают как рассчитать отпускные

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Как и пять лет назад, 3 из 10 россиян обращаются к бухгалтерам и кадровикам за разъяснениями по поводу начисления отпускных. В опросе сервиса по поиску работ SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, ходивших в ежегодный оплачиваемый отпуск в течение календарного года.

28% россиян за последние 12 месяцев обращались к специалистам финансового или кадрового отдела с просьбой пояснить порядок начисления отпускных выплат: в итоге 23% поняли, как рассчитываются отпускные, 5% – нет. 72% за разъяснениями не обращались, среди них как те, кто знает порядок расчета, так и те, кто постеснялся спросить.

Больше вопросов к суммам отпускных возникает у россиян до 34 лет (35% из них запрашивают консультации). Чем старше россияне, тем реже они обращаются с подобными вопросами к бухгалтерам и кадровикам (25% среди тех, кому 45 лет и больше).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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