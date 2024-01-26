Магистратуру предложили поделить на два направления

На профессиональную и исследовательскую. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

«Магистратуру мы планируем разделить на профессиональную для получения углубленных знаний и на исследовательскую, в случае если вы захотите впоследствии заняться наукой», – рассказал он на встрече со школьниками и студентами.

По его словам, главной задачей обучения в магистратуре должно будет стать получение новых знаний, а не диплома.

Ранее эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, как совмещать учебу и работу. По данным hh.ru сегодня в поисках работы по всей стране находятся 686 тысяч молодых специалистов, в Иркутской области таких 11,1 тысяча, причем многие из них являются студентами-очниками.