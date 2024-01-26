Что покупали студенты на зимней сессии?

Аналитики торговой сети «Пятерочка» исследовали спрос на товары собственных торговых марок (СТМ) из «студенческого набора» в период новогодних каникул и зимней сессии. Для исследования были выделены продукты, которые традиционно популярны у молодой аудитории, требуют минимум времени и сноровки для приготовления, недорого стоят и помогают справиться с нагрузкой во время подготовки к экзаменам.

Среди всех товаров, лидерами по описанным параметрам стали энергетические напитки, лапша быстрого приготовления, чипсы и классические макароны. Популярнее всего такие наборы продуктов оказались у покупателей из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

В январе 2024 года в Москве приобрели более 130 тыс. банок энергетиков частных марок, более 150 тыс. упаковок лапши быстрого приготовления, а также более 180 тыс. пачек картофельных чипсов и около 480 тонн макарон.

В Екатеринбурге за тот же период продали более 48 тыс. банок энергетиков, более 50 тыс. пачек лапши, более 60 тыс. упаковок чипсов и около 250 тонн макаронных изделий. На третьем месте по потреблению «студенческих деликатесов» оказался Санкт-Петербург, где в январе этого года было приобретено более 47 тыс. пачек лапши быстрого приготовления, более 30 тыс. банок энергетиков, более 46 тыс. упаковок картофельных чипсов и более 130 тонн макарон.

Развитие СТМ – это стратегический приоритет для «Пятерочки». Сегодня в портфель собственных брендов входят десятки марок в различных ценовых сегментах и категориях, что позволяет закрывать основные потребности покупателей товарами хорошего качества по выгодной цене. Это достигается за счет оптимизации логистических затрат, отсутствию дополнительных посредников при производстве.

По данным аналитики, рациональнее всего к выбору лапши быстрого приготовления и чипсов отнеслись краснодарские покупатели – доля СТМ от общих продаж в этих категориях оказалась самой среди крупных городов-миллионников и составила 8% и 14% соответственно. А вот жители Екатеринбурга и Казани активнее других отдавали предпочтение энергетическим напиткам частных марок сети – доля их продаж в категории составила 6% и 5,8% от общего объема соответственно.