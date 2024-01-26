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Аэропорт Братск увеличил время работы

С 29 января двери пассажирского терминала будут открыты уже в 5 часов утра. Об этом рассказали в пресс-службе гавани.

В это же время будет начинать работу кафе, расположенное в правом крыле на втором этаже аэровокзала. Здесь можно будет заказать горячий завтрак, чай, кофе, напитки.

В 2024 году продолжится тотальное обновление аэродромной инфраструктуры – модернизация рулежных дорожек, установка светосигнального оборудования, строительство комплексной трансформаторной подстанции, водосточно-дренажной сети и нового здания аварийно-спасательной службы. Проект нового пассажирского терминала находится на стадии согласования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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