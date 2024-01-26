Фестиваль «Байкал-Аляска» пройдет в парке Поляна 27 января

Участников фестиваля, посвященного открытию одноименного отеля, ожидает «путешествие» от Байкала до Аляски за полчаса, дегустация в ледяном баре и три музыкальных выступления. Отель удивит кухней в новом пространстве «Кают-компания» на воде.

Организаторы рекомендуют остаться на ночь и дополнить отдых сибирской баней.

Событие начнется 27 января в 14:00 в парке «Поляна» (Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 37/3а). Цена билета – 1500 рублей. Программа опубликована на сайте отеля, подробности по телефону – 89500633780.

Напомним, что большая экспедиция «Байкал-Аляска» прошла по великому речному и морскому пути, соединяющему два континента, пересекающему границу двух государств. Участники экспедиции прошли по пути иркутских купцов-первопроходцев XVIII-XIX веков. Они продемонстрировали дружественный путь сотрудничества между государствами через Алеутские острова.

Цель экспедиции – показать туристический потенциал Сибири и Дальнего Востока, привлечь внимание российских и зарубежных туристов к экспедиционному маршруту от Байкала до Аляски в обоих направлениях. (18+).