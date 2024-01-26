АТБ объявил первого победителя акции «Двенадцать месяцев»

Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги первого этапа акции «Двенадцать месяцев». С помощью генератора случайных чисел банк определил призёра, который оформил «Универсальную» кредитную карту в декабре 2023 года. В качестве награды он получил льготный период на целый год на все операции.

Акция «Двенадцать месяцев» продолжится до 31 января. Для участия нужно оформить «Универсальную» карту АТБ и совершить по ней хотя бы одну расходную операцию в месяц ее получения. Определение победителей по итогам января состоится 14 февраля.

Стать участниками акции могут клиенты, у которых нет кредитных карт «Универсальная» или «180 дней без %». Кроме этого, у клиента должна отсутствовать просроченная задолженность в банке в период акции и на момент розыгрыша должна оставаться ссудная задолженность по кредитной карте, оформленной в период акции.

Льготный период «Универсальной» кредитки действует на покупки, снятие наличных и переводы. Кэшбэк составляет 1,5% от суммы покупок по карте, дополнительно можно ежемесячно снимать в кассах или банкоматах до 30 000 рублей без комиссии. Обслуживание по карте бесплатное.

Более детальная информация – на странице «Универсальной» карты АТБ, в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).