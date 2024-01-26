Солид Банк открывает офис в Красноярске

Открытие планируется 5 февраля 2024 года. Новый офис располагается в центральном районе города по адресу: Красноярск, проспект Мира, 36.

Новый офис банка предложит предприятиям малого и среднего бизнеса банковские гарантии, кредиты, в том числе экспресс-кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, корпоративные банковские карты, овердрафты, обслуживание ВЭД. Частные клиенты смогут оформить потребительские кредиты и автокредиты, выбрать банковскую карту с кэшбеком или с начислением процентов на остаток, оформить к ней платежный стикер, открыть вклад, сделать перевод, приобрести валюту и многое другое.

– Солид Банк растет, развивается, и мы просто не могли обойти стороной такой замечательный город. Офисы Солид Банка есть и в западной части страны, и в восточной, теперь мы рады стать финансовым помощником ещё большему количеству сибиряков, можно сказать, в самом центре страны. Сеть банка в настоящий момент раскинулась от Камчатки до Москвы, в Красноярске – это наш первый офис, и мы уверенны, что клиенты оценят наши выгодные условия, качество обслуживания и удобное месторасположение офиса, – отметил Председатель Правления АО «Солид Банк» Игорь Возисов.

Как отмечают в банке, Красноярск – это первый из нескольких крупных городов, в которых планируется открытие офисов Солид Банка до конца этого года.

АО «Солид Банк» – универсальный коммерческий банк, основан в 1991 г. на Камчатке. В 2017 г. головной офис переведен в г. Владивосток. Офисы банка расположены по всей стране: в ДФО, СФО, Татарстане, Удмуртии, Башкирии, Москве, Туле, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Большая часть офисов находится на Дальнем Востоке. Более 30 лет АО «Солид Банк» оказывает полный спектр услуг бизнесу и частным клиентам. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329 от 25.05.2017 г.