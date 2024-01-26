В 2024 году вкладчики должны будут заплатить налог на банковские вклады, размещенные в 2023 году, если доход по ним превышает необлагаемую налогом сумму. Эксперты Солид Банка рассказывают, как рассчитать необлагаемую налогом сумму, и сколько нужно заплатить государству.

В ст. 214 НК РФ говорится о том, что в расчет стоит брать не только вклады, а все банковские продукты, которые приносят доход в виде процентов. То есть учитываются доходы по вкладам, накопительным и карточным счетам, облигациям и т.д. За год суммируется полученный по всем этим продуктам доход, и если сумма превышает установленный лимит, то на часть дохода сверх этой суммы лимита уплачивается налог (НДФЛ по ставке 13% или 15%, если доход за год превышает 5 млн рублей).

Как узнать установленный лимит по необлагаемой налогом сумме?

Лимит по необлагаемой сумме за 2023 год будет высчитываться по формуле: максимальная Ключевая ставка ЦБ за год x 1 млн руб.

При этом максимальное значение Ключевой ставки Банка России будет определяться из действовавших значений на начало каждого месяца соответствующего календарного года. По состоянию на 1 декабря 2023 года максимальный размер Ключевой ставки за год составлял 15%. Поэтому подставляем в формулу это значение (как сказано выше, оно может меняться). Сейчас по правилам необлагаемая сумма дохода составит:

1 млн руб. х 15% = 150 тысяч руб.

– На текущий момент налогообложению будет подлежать суммарный процентный доход, который превышает 150 тыс. рублей. Сколько у вас вкладов и на какую сумму — не имеет значения. Важно, превышает ли общая сумма полученных вами процентов необлагаемый минимум. Если да, то налог придется заплатить, – отмечают эксперты банка.

Как рассчитать налог по вкладу за 2023 год?

Представим, что вы разместили в банке 1,7 млн рублей по ставке 10% годовых. По формуле мы можем узнать доход за год:

Процентный доход за год = сумма вклада x ставка по вкладу: 1,7 млн рублей x 10% = 170 000 рублей.

Максимальная Ключевая ставка за год в данный момент – 15%.

По формуле мы можем узнать необлагаемую сумму:

Необлагаемая сумма = 1 млн руб. x 15% = 150 000 руб.

Теперь, имея, эти два значения, мы можем узнать сумму, с которой будет взиматься налог, вычитая из первого значения второе.

Сумма, облагаемая налогом:

170 000 руб. – 150 000 руб. = 20 000 руб.

Считаем налог с этой суммы:

20 000 руб. x 13% = 2600 руб.

Итого: налог на вклад суммой 1,7 млн рублей под 10% годовых при максимальной Ключевой ставке Банка России за год составит 2600 рублей.

В это уравнение вам необходимо подставить свои значения, чтобы понять, какую сумма налога вам нужно будет заплатить в 2024 году за доход по вкладам, полученный в 2023 году.

Как и когда оплачивать налог?

Платить налог нужно самостоятельно, при этом подавать декларацию в ФНС не придется. Банк сам направит информацию о ваших доходах по вкладам. Если ваши доходы превысят необлагаемый лимит, то ФНС пришлет вам уведомление. Как правило, налоги за предыдущий год нужно заплатить до 1 декабря следующего.

Сделать это можно любым удобным вам способом:

- через личный кабинет налогоплательщика;

- в личном кабинете Банка или в офисе;

- с помощью платежных терминалов.

Каким будет налог на вклады за 2024 год?

– В данный момент известна только ключевая ставка Банка России на первое число первого месяца в 2024 году – это 16%. Соответственно, сейчас с уверенностью можно сказать, что как минимум доход по вкладам в размере ₽160 тыс. не будет облагаться налогом. Если ставка в течение 2024 года будет повышаться, то и освобожденная от уплаты налога сумма будет увеличиваться, – поясняют эксперты Солид Банка.