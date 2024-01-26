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Новый цех по производству куриного яйца открыли в Иркутской области

В Зиминском районе Иркутской области открыли новый цех по производству куриного яйца – его разместили на базе СПК «Окинский», рассказали в региональном правительстве.

Помещение реконструировали, что позволило увеличить количество птицы на 60 тысяч голов кур-несушек. До ремонта здесь содержалось около 32 тысяч птиц.

Объем инвестиций на реконструкцию и модернизацию цеха составил 80 млн рублей. Производственное помещение для содержания и кормления птицы полностью укомплектовано оборудованием отечественного производства.

Новые мощности птицеводческого цеха  позволят птицефабрике дополнительно производить 25 млн штук куриного яйца в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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