Двоих пассажиров рейса Иркутск – Москва оштрафовали на 550 рублей за дебош на борту

За хулиганство на борту самолета, следующего по маршруту Иркутск – Москва, осуждены двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом рассказа в пресс-службе Сыктывкарского городского суда Республики Коми.

Известно, что двое мужчин вступили в словесный конфликт друг с другом. А после, игнорируя требования пассажиров, бортпроводников и командира воздушного судна один ударил другого. А позже к драке присоединился друг дебошира и также ударил потерпевшего.

Хулиганов оштрафовали на 300 000 и 250 000 рублей.