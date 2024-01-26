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Двоих пассажиров рейса Иркутск – Москва оштрафовали на 550 рублей за дебош на борту

За хулиганство на борту самолета, следующего по маршруту Иркутск – Москва, осуждены двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом рассказа в пресс-службе Сыктывкарского городского суда Республики Коми.

Известно, что двое мужчин вступили в словесный конфликт друг с другом. А после, игнорируя требования пассажиров, бортпроводников и командира воздушного судна один ударил другого. А позже к драке присоединился друг дебошира и также ударил потерпевшего.

Хулиганов оштрафовали на 300 000 и 250 000 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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