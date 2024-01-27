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В Иркутской области выявили контрабанду леса на 10 млн рублей

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде леса на 10 млн рублей в Иркутской области, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, 37-летний иркутянин в составе организованной преступной группы, состоящей из жителей областного центра и иностранца, совершал преступления в период с 2018 по 2021 год. Используя зарегистрированные на подставных лиц фирмы, злоумышленники экспортировали более 6 тысяч кубометров древесины, которая была заготовлена нелегально.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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