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Новые электросети появятся в поселке Верхнемарково Усть-Кутского района

Генеральный директор Иркутской электросетевой компании Дмитрий Конопелько встретился с мэром Усть-Кутского района Сергеем Анисимовым. Главной темой для обсуждения стало электроснабжение поселка Верхнемарково, в том числе вопросы обслуживания имеющихся электросетей и строительства новых.

На мероприятии было решено подготовить двустороннее соглашение, в рамках которого муниципалитету будет передан проект строительства сетей.

В частности, район обеспечит их возведение и ввод в эксплуатацию, а ИЭСК – установит приборы учета электроэнергии.

Работа над документом предстоит обширная и будет вестись в течение 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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