В Екатеринбург и Уфу можно слетать из Иркутска по сниженной цене

Из Иркутска в Екатеринбург и Уфу в ближайшие месяцы можно будет слетать по сниженной цене на самолетах компании S7, следует из данных перевозчика.

В частности, из Иркутска в Уфу можно улететь в период с 26 марта по 1 апреля за цену от 9 678 рублей в обе стороны. В Екатеринбург из столицы Приангарья с 21 февраля по 13 марта можно в оба направления отправиться за сумму от 10 175 рублей.

Кроме того, выгодно в ближайшее время можно слетать из Владивостока в Иркутск: с 5 по 13 февраля перелет в оба направления обойдется в сумму от 8 502 рубля.