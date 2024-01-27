Рекультивацию площадки «Усольехимпрома» назвали главным достижением года в России

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко назвала работы по экологической реабилитации площадки закрытого предприятия «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском главным экологическим достижением года. Это она озвучила на выставке-форуме «Россия», которая сейчас проходит в Москве.

«Если говорить о гордости, то первое, наверное, я вспомню, что удалось сделать вместе с командой и по личному включению президента, – мы спасли в Сибири целый город. Спасибо губернатору, мэру, «Росатому». Мы спасли город Усолье-Сибирское от неминуемой экологической катастрофы. Считаю, что это предмет для гордости номер один», – сказала Абрамченко.

Заявление зампреда правительства России прокомментировал глава Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что абсолютно согласен со спикером.

«Мы сдвинули с мертвой точки решение огромной экологической проблемы. Нам удалось изменить подход к ее решению. В настоящее время идет не только активная работа по ликвидации нанесенного вреда, но и, по сути, уже начаты мероприятия по воссозданию экономики самого города Усолья-Сибирского», – отметил губернатор.