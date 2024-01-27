Турист потерялся на льду Байкала в районе КБЖД

Незарегистрированная группа туристов накануне совершала пеший переход по льду Байкала. В районе станции Старая Ангасолка Кругобайкальской железной дороги 40-летний мужчина отстал от команды и заблудился. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Только поздней ночью его друзья осознали, что он не вернулся и может замерзнуть. Около 05:00 отдыхающие обратились к спасателям. Из Слюдянки выдвинулась группа на вездеходе», – пояснили в ведомстве.

На поиск потерянного человека понадобилось меньше часа. Он был найден на льду в удовлетворительном состоянии, после чего доставлен на турбазу Шаражалгай. Медицинская помощь не потребовалась.