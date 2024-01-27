В Иркутской области открылось 50 ледовых переправ

Накануне в Иркутской области заработала 50-я ледовая переправа: она открылась на Братском водохранилище в районе поселка Добчур, ее грузоподъемность – 60 тонн, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В настоящее время в Приангарье зимники работают практически в каждом районе: наибольшее количество, семь, в Киренском, шесть – в Тайшетском, по пять – Катангском, Усть-Кутском, четыре – в Казачинско-Ленском.

Кроме того, по две переправы работают в Бодайбинском, Жигаловском, Мамско-Чуйском, Нижнеудинском, Чунском, по одной – Балаганском, Боханком, Качугском, Тулунском, Усть-Удинком.

Всего в Иркутской области в этом сезоне планируется открытие 59 ледовых дорог.