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Большая трещина образовалась во льду Байкала в районе Ольхона

В социальных сетях появились фотографии большой трещины во льду Байкала в проливе Малое Море в районе поселка Хужир на Ольхоне. Ситуацию прокомментировало ГУ МЧС России по Иркутской области.

<p>Фото: Инцидент Иркутск</p>

Фото: Инцидент Иркутск

«Сотрудники МЧС России обращаются ко всем отдыхающим! Ледостав на Байкале еще продолжается! Выезд на лед запрещен и смертельно опасен. Ледовая переправа на Ольхон еще не открыта», – напомнили в ведомстве.

Там также добавили, что поездки по Байкалу на УАЗах являются опасными для жизни, поскольку велик риск провалиться под лед.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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