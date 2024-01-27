Большая трещина образовалась во льду Байкала в районе Ольхона

В социальных сетях появились фотографии большой трещины во льду Байкала в проливе Малое Море в районе поселка Хужир на Ольхоне. Ситуацию прокомментировало ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: Инцидент Иркутск

«Сотрудники МЧС России обращаются ко всем отдыхающим! Ледостав на Байкале еще продолжается! Выезд на лед запрещен и смертельно опасен. Ледовая переправа на Ольхон еще не открыта», – напомнили в ведомстве.

Там также добавили, что поездки по Байкалу на УАЗах являются опасными для жизни, поскольку велик риск провалиться под лед.