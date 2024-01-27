На ВДНХ в Москве состоялась необычная свадьба энергетиков из Иркутской области

Церемония бракосочетания молодых энергетиков из Усолья-Сибирского Иркутской области состоялась сегодня на ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума «Россия», рассказали в Эн+.

Мероприятие стало кульминацией Дня российской энергетики. Профессии молодоженов тесно связаны с отраслью: жених – Евгений Роженцев – работает машинистом-обходчиком по котельному оборудованию на ТЭЦ-1.

Невеста Алина – электромонтер главного щита управления на том же предприятии. Кроме того, девушка преподает электротехнические дисциплины в филиале ИрНИТУ.

В рамках события новоиспеченной паре было озвучено большое поздравление-напутствие, которое состояло из поздравлений жителей России.