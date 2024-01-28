Кинофестиваль «Человек и Природа» пройдет в Приангарье: победитель получит 500 тысяч рублей

В Иркутской области пройдет кинофестивале «Человек и Природа» – в нем поучаствуют режиссеры со всего мира, снимающие фильмы об экологии, рассказали в региональном правительстве.

В рамках события будут выбраны лучший документальный, научно-популярный, игровой, полнокупольный, анимационный фильмы, обладателя приза «Байкал» за фильм о наиболее актуальных экологических проблемах и обладателя Гран-при, который получит главный приз – 500 тысяч рублей.

Принимать заявки будут с 1 февраля по 10 апреля. Шорт-лист объявят в июне. Фестиваль с трансляцией кинокартин пройдет с 17 по 27 сентября.