Большинство иркутян не прибегают к ритуалам перед собеседованием

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, сколько жителей Иркутска перед собеседованиями проводят ритуалы, а также верят в соответствующие приметы. Результаты есть у SIA.RU.

«Только 8% иркутян верят в счастливые приметы и соблюдает ритуалы, отправляясь на собеседование. Чаще всего это касается внешнего вида: респонденты надевают «счастливую» вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, начищают обувь», – выяснили аналитики.

Большинство же респондентов – 92% – против суеверий. Таковые читают, что если люди обращаются к ритуалам и приметам, то они плохо готовы, боятся результатов, сомневаются или не знают своих способностей, потому стараются перенести ответственность на всех вокруг и высшие силы.