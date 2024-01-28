В Аршане состоится скоростное восхождение на пик Любви

Традиционные соревнования по скайраннингу – скоростному восхождению на пик Любви – состоятся в поселке Аршан Республики Бурятия с 12 по 14 апреля, рассказали в Федерации скалолазания и альпинизма Иркутской области.

В этом году в рамках фестиваля пройдут два забега. Первый – на пик Любви. Он будет иметь статус этапа кубка России, в нем поучаствуют сильнейшие российские спортсмены.

Кроме того, впервые состоится забег для жителей Тункинского района. Во второй день будет организован забег на пик Галина.

Это будет первый официальный забег в рамках чемпионата Иркутской области.