Иномарка провалилась в трещину на льду Иркутского водохранилища

Автомобилист выехал на лед в запрещенном месте и провалился – инцидент произошел на территории Иркутского водохранилища в районе реки Ола Курминского залива, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент случился накануне. Водитель, в машине которого находился пассажир, сам вызвал спасателей к месту. Они в течение часа отыскали пострадавших – медицинская помощь им не потребовалась.

Известно, что жители Приангарья решили выехать на лед водохранилища, чтобы покататься, но в темноте водитель не увидел трещину, и на скорости автомобиль влетел в нее. От сильного удара, предположительно, пробило коробку передач. После этого люди вызвали спасателей.

Мужчина и женщина были переданы сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности. Кроме того, автомобилисту придется за свой счет в кратчайшие сроки эвакуировать транспорт со льда.