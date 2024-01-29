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В Иркутской области похолодает до –45 градусов

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие сутки – в Иркутской области ожидается похолодание, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Приангарье прогнозируются переменная облачность, местами небольшой снег, ветер восточный подует со скоростью 5-10 м/с, температура ночью составит –33…–38 градусов, днем – около –16…–21 градус, в северных и верхнеленских районах местами ночью температура опустится до –40…–45 градусов, днем – до –30…–35 градусов.

В Иркутске ожидается переменная облачность, ночью возможен слабый снег, днем преимущественно без осадков, ветер переменный подует со скоростью 1-6 м/с, температура ночью составит –26…–28, днем – около –18…–20 градусов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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