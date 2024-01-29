250 млрд руб. в год заработают фермеры на размещении туристов

Объем рынка туристического и гостиничного бизнеса в России вырос на 38% за последние 5 лет, только в 2023 году коллективными средствами размещения воспользовались более 80 млн человек. Туристско-рекреационный комплекс сохраняет значительный потенциал как для развития всей отрасли, так и для сельского туризма. По оценкам Россельхозбанка, в ближайшие 3 года дополнительный доход фермеров от сельского туризма вырастет до 250 млрд рублей в год и составит до 5% от суммарного дохода крестьянских фермерских хозяйств.

Объем платных туристических услуг и услуг коллективных средств размещения в стране в период 2019-2023 гг. вырос с 599 до 830 млрд рублей, продолжается активный рост внутреннего туризма, в коллективных средствах размещения в 2023 году остановилось свыше 80 млн человек, что на 16 млн человек больше чем годом ранее. Росту рынка способствует реализация мероприятий государственной программы «Развитие туризма», в цели которой входит сохранение потенциала роста как внутреннего туризма, так и сельского туризма в частности.

Дальнейшему притоку туристов на село будет способствовать появление у фермеров возможности размещения туристов в гостиницах на своей территории, а также строительство специальных гостевых домов на землях сельскохозяйственного назначения. Законопроект, предоставляющий фермерам такие права, уже принят Госдумой в первом чтении.

Драйверами развития сельской туристической инфраструктуры аналитики РСХБ называют строительство и льготное кредитование коллективных средств размещения на селе, развитие туристических предложений в село, совершенствование нормативной базы в отношении использования сельскохозяйственных земель для строительства туристических объектов, меры господдержки для обеспечивающей инфраструктуры.

В 2023 году в рамках отбора проектов по программе грантов Минсельхоза «Агротуризм» были определены 92 проекта на общую сумму в 834 млн руб. для поддержки создания и развития инфраструктуры сельского туризма в регионах России. Лидерами по количеству отобранных проектов стали республика Северная Осетия-Алания (8 проектов), Республика Дагестан (5 проектов), республика Татарстан (4 проекта) и республика Башкортостан (4 проекта). При этом главным направлением среди представленных проектов стали туристические объекты с приставкой «эко». Так, среди проектов представлено 28 экоферм и туристических комплексов. При посещении таких экоферм туристы не только покупают экологически чистую фермерскую продукцию, но и могут полноценно погрузиться атмосферу жизни на селе, проживая при этом в гостевом доме, который для КФХ является дополнительным доходом в виде предоставления услуг размещения и питания.

По оценкам РСХБ, в течение ближайших трех лет количество сельских туристов вырастет до 7 млн человек в год, при этом треть потока отправится в экотуры по сельским территориям.

Высокую заинтересованность к подобным турам будут проявлять в том числе иностранные туристы, уже имеющие опыт таких поездок на территории своих стран, в которых агротуризм является одним из дополнительных источников получения прибыли среди фермеров. С учетом инфляции к 2027 году эксперты РСХБ оценивают доход фермеров от сельского туризма в 250 млрд рублей в год или до 5% от суммарного дохода крестьянских фермерских хозяйств.

«В России сельский туризм находится на начальной стадии развития, однако направление быстро растет, набирая популярность у российских и иностранных туристов. Эксперты полагают, что туры в сельскую местность привлекают туристов прежде всего уникальными историческими и природно-климатическими особенностями территорий. Небольшие села и деревни на берегах рек и озер, имеющиеся в избытке вблизи крупных городов и агломераций станут центром притяжения внутренних туристов в ближайшие 10 лет. Гостевой дом на селе станет перспективной моделью малого бизнеса в индустрии сельского туризма, при этом туры в село могут сочетать сразу несколько направлений туризма: энотуризм, этнотуризм, агро, эко и гастротуризм, что в свою очередь позволяет создавать новые рабочие на селе в малом и среднем бизнесе, а также развивать направления производства самобытных региональных сельскохозяйственных и туристических продуктов», - рассказала Наталья Худякова, управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования.

Дальнейшее развитие сельской местности и сельского туризма будет поддерживаться быстрым строительством гостевых домов. По оценкам экспертов РСХБ в ближайшие три года будет построено порядка 600 гостевых домов, это простимулирует туристов не ограничиваться однодневными турами, а полноценно провести отпускной сезон в деревне. При этом ключевыми задачами дальнейшего развития туристической инфраструктуры и строительства гостевых домов на селе должны стать вопросы качества и безопасности размещения туристов в этих домах.