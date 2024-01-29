Банки получили дополнительный лимит на льготные программы в 2,3 трлн рублей

Большая часть ушла Сбербанку и ВТБ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «ДОМ.РФ».

В Минфине «Известиям» подтвердили: постановление правительства о дополнительных лимитах было принято в декабре. Но средства распределили между кредитными организациями только в январе, уточнили в «ДОМ.РФ». До этого момента пользоваться ими банки не могли.

Большую часть средств получила семейная ипотека (под 6%) – лимиты по ней расширили на 1,2 трлн рублей, до 4,6 трлн, уточнили в «ДОМ.РФ». Льготная ипотека на новостройки под 8% получила дополнительный 1 трлн рублей (в целом показатель по ней увеличился до 6 трлн). Помимо того, банки получили дополнительные средства в размере 31 млрд рублей на реализацию «Дальневосточной ипотеки», добавили в корпорации.

Лимиты льготной ипотеки – это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде субсидируемых жилищных кредитов.

Напомним, что ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и снижение маржинальности этого продукта привели к тому, что крупнейшие банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Резкое изменение правил игры привело к противостоянию банков и застройщиков. Одни не готовы работать по старым условиям, а вторые не хотят принимать новые. Но эксперты уверены, что к февралю всем удастся договориться. Однако пока не все банки ввели такие комиссии. Так, в частности, Банк ДОМ.РФ, УралСиб и иные продолжают выдавать льготную ипотеку на прежних условиях.