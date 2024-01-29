Требованиям не соответствуют 20% икры на российском рынке

Большая часть фальсификата – икра иностранного происхождения, которая после перефасовки продается как отечественный продукт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания общественного совета при федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Представлена информация о том, что в настоящее время, по оценкам научно-исследовательского финансового института Минфина России, общая доля икры нелегального происхождения на российском рынке составляет 20%, по данным НИУ Высшая школа экономики – более 27%. Согласно результатам лабораторных исследователей Роспотребнадзора, порядка 20% икры не соответствуют обязательным требованиям», – сообщается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Ранее стало известно, что новогодний стол обошелся россиянам в 5,5 тыс. руб. Специалисты ассоциации Руспродсоюза узнали минимальные затраты россиян на новогодний стол, посчитав стоимость стандартного набора. Она составила 5,5 тыс. руб.

В набор вошли салат оливье, мясное горячее, нарезки, фрукты и десерт. И по сравнению с 2022 годом минимальный чек за новогодний стол вырос почти 10%. Это не включая алкоголя. А вот в ресторанах цены росли весь год и пропорционально курсу доллара.