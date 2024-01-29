Число мошенничеств с Telegram Premium удвоилось

Преступники создают фишинговые порталы, где обещают пользователям подписку в подарок или скидки, рассказали «Известиям» специалисты в области информационной безопасности.

– Число фишинговых доменов, якобы связанных с подпиской Telegram Premium, в январе нынешнего года составило 21. В то же время за весь январь 2023-го их было всего девять, – рассказал «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Информацию подтвердили и другие специалисты в области информационной безопасности. По данным компании Bi.Zone, за январь 2024 года было обнаружено 20 фишинговых сайтов, которые завлекают пользователей премиум-подпиской и другими акциями. В пресс-службе координационного центра доменов RU/РФ подтвердили информацию о количестве доменов за январь 2023-го.

Ранее Сбер зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта.

Затем с фейкового аккаунта мошенники начинают переписку с бухгалтером компании. После нескольких общих фраз (приветствие, вопрос) «руководитель» дает поручение перевести средства на указанные в сообщении реквизиты. Если подчинённый не замечает подмену и выполняет задачу, деньги компании уходят на счета дропов – людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства.