17 незаконных подключений зафиксировали энергетики во время рейдов в Иркутском районе

7 бригад из разных филиалов работали в Уриковском и Хомутовском муниципальных образованиях Иркутского района, где отмечается самый большой рост нагрузки на сети, в течение нескольких дней. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутскэнерго.

Специалисты анализировал профили нагрузок, сверяли данные потребления электроэнергии и осматривали линии, всего сделали 126 выездов. В 17 случаях электроэнергия использовалась без договора, то есть подключения были выполнены самовольно, больше всего таких актов составили в Грановщине – 14.

Преимущественно это новые дома, приобретенные в октябре-декабре 2023 года, еще предстоит разобраться – подключение было произведено застройщиками или уже новыми собственниками. В среднем каждый нарушитель должен заплатить за незаконно использованную электроэнергию около 240 тысяч рублей, а также административный штраф.

Еще по семи адресам в Хомутово, Грановщине и Худякова зафиксированы признаки «серого майнинга». По всем фактам составили акты нарушения тарифного статуса для передачи в Иркутскэнергосбыт и дальнейшего перерасчета – жители вместо 99 копеек за киловатт-час заплатят около 5 рублей.

Не обошлось без случаев использования электроэнергии в обход прибора учета, также установлены случаи вмешательства в работу такого оборудования. Пять электросчетчиков специалисты направили на экспертизу, после ее завершения потребителям выполнят перерасчет за использованную электроэнергию.

Масштабные рейды энергетики будут проводить в течение всего года на территории всей Иркутской области. Они в первую очередь направлены на защиту интересов добросовестных потребителей, которые нередко страдают от отключений или падения напряжения. Сообщать о фактах нарушений в потреблении электроэнергии можно сообщать по телефону 8 (3952) 792-480 или в аккаунты «Свет38» в Telegram и Вконтакте.