Яков Гинзбург: ИНК предъявляет высокие экологические требования к производственным объектам

Иркутская нефтяная компания (ИНК) предъявляет высокие экологические требования к своим производственным объектам. Об этом сообщил генеральный директор, председатель Правления компании Яков Гинзбург в ходе пленарной сессии в рамках Дня экологии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Глава компании отметил, что в Усть-Кутском районе за последнее время введено в эксплуатацию семь новых заводов по переработке и подготовке газа. В этом году планируется запуск еще двух – один из них Иркутский завод полимеров, который будет работать на собственном сырье – этане. При этом все проекты Иркутской нефтяной компании строятся с использованием передовых технологий и соответствуют самым высоким экологическим требованиям. К примеру, на Иркутском заводе полимеров предусмотрен замкнутый водооборот и факельное оборудование закрытого типа.

«Экологические аспекты в фокусе ИНК с самого основания компании. И мы все больше развиваем экологическую культуру среди сотрудников и подрядчиков», – подчеркнул Яков Гинзбург.

Важным направлением в деятельности компании генеральный директор выделил ведение бизнеса с учетом социальной ответственности. Так, с правительством Иркутской области и региональным газовым оператором компания реализует проект по газификации Усть-Кута, благодаря чему около 3 000 домовладений, социальные объекты, предприятия и котельные перейдут с угля на экологичное топливо.

Кроме того, в декабре прошлого года по инициативе ИНК в Усть-Куте приступили к разработке мастер-плана социально-экономического развития территории. Компании удалось собрать весь крупный бизнес, присутствующий в районе и представителей разных ветвей власти: федеральных министерств, правительство Иркутской области, готовых также участвовать в развитии севера региона.

«Мы стараемся сделать жизнь лучше в Иркутской области, на территориях присутствия компании. Выстраиваем гармоничные отношения с сотрудниками, партнерами, местными жителями, коренными малочисленными народами Севера. Делаем то, что должен делать социально ответственный бизнес – и стремимся к большему», – в заключении отметил Яков Гинзбург.