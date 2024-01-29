Минприроды и Иркутская область подписали соглашение по взаимодействию при реализации федерального проекта «Чистый воздух»

Подписи под документом поставили первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов и заместитель председателя правительства Приангарья Георгий Кузьмин. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Соглашением предусмотрено взаимодействие сторон при реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Ангарске, Зиме, Иркутске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Шелехове. Напомним, эти города стали участниками проекта с 1 сентября 2023 года. Главная цель реализации федерального проекта «Чистый воздух» – снижение загрязнения воздуха к 2030 году в два раза по сравнению с показателями 2020 года.

– Подписание сегодняшнего соглашения означает начало эффективного взаимодействия всех уровней власти, а также бизнеса, промышленных предприятий, которые находятся на территории городов- участников проекта для достижения цели, поставленной Президентом, – сказал Георгий Кузьмин.

Также на ВДНХ проходит культурно- образовательная программа, направленная на формирование ответственного отношения граждан к окружающей среде. Один из призов, который можно выиграть, участвуя в программе, – путешествие на озеро Байкал. В павильоне «Природоград» расположена мастерская, где каждый может узнать больше о возможностях утилизации и вторичной переработке отходов.